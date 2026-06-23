Le fonds de crédit privé d'Apollo, d'une valeur de 26 milliards de dollars, impose un plafond de 5 % aux demandes de retrait de 17 %.

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* Ce versement entraînera des sorties nettes de 400 millions de dollars

* Le fonds prévoit davantage d'entrées de capitaux provenant des institutionnels cette année

* Les demandes de retrait ont ralenti aux États-Unis, mais augmenté à l’étranger

(Ajout d’informations contextuelles et de détails sur les rendements) par Isla Binnie et Pragyan Kalita

Le fonds de crédit privé d’Apollo Global APO.N , d’une valeur de 26 milliards de dollars, Apollo Debt Solutions (ADS), a annoncé lundi qu’il limitait les rachats à 5 % de ses parts après que des investisseurs ont cherché à retirer environ 16,8 % du total.

Le remboursement de ces investisseurs entraînera des sorties brutes du fonds à hauteur de 700 millions de dollars, dépassant les entrées de 300 millions de dollars, selon des données préliminaires, a indiqué le fonds dans un dossier. Il en résulte des sorties nettes représentant environ 3 % de la valeur des actifs du fonds depuis le début de l’année.

Les demandes de rachat ont augmenté par rapport aux quelque 11,2 % enregistrés au trimestre précédent par ce fonds, qui s’adresse principalement à des particuliers fortunés et offre généralement la possibilité de retirer une partie de son capital une fois tous les trois mois.

Les véhicules de ce type, structurés sous la forme de sociétés de développement d’entreprises (BDC), ont connu une forte augmentation des demandes de retrait cette année, dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant la transparence, la discipline en matière de crédit et l’exposition au secteur des logiciels parmi les fonds qui prêtent directement à des entreprises en dehors du système bancaire traditionnel.

ADS a indiqué dans son dossier que les investisseurs institutionnels continuaient de manifester une forte demande en matière de crédit privé, ajoutant qu’elle s’attendait à ce que « la levée de fonds auprès des investisseurs institutionnels pour nos stratégies de prêt direct dépasse celle du canal de la gestion de patrimoine cette année ».

Le document fait état d’une « divergence régionale notable » parmi les investisseurs, précisant que les demandes de rachat provenant des États-Unis « se sont modérées d’un trimestre à l’autre pour s’établir à environ 4,3 %, tandis que les rachats des investisseurs offshore ont augmenté pour atteindre 12,5 % ».

La plupart des fonds de crédit privé similaires ont choisi de ne pas verser plus que les 5 % habituels à leurs actionnaires au premier trimestre, après que certains aient permis à leurs clients de retirer davantage que cela plus tôt cette année .

Le président d’Apollo, Jim Zelter, a déclaré le mois dernier qu’il s’attendait à ce que les retraits se poursuivent et que les « turbulences » n’étaient pas terminées.

ADS a indiqué avoir enregistré une performance de 1,5 % cette année au 31 mai, contre une hausse de 1,2 % pour l’indice Morningstar LSTA des prêts à effet de levier cotés en bourse.

Les rendements annualisés du fonds depuis son lancement en janvier 2022 s’élevaient à 8,13 % à la fin du mois de mai. Il avait auparavant fait état d’un rendement depuis sa création de 8,34 % jusqu’en février.