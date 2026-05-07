Le fonds de crédit privé Blue Owl va réduire son exposition au secteur des logiciels, selon son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des commentaires de la direction, des informations financières et des données générales sur l'entreprise tout au long du texte) par Isla Binnie

Le plus grand fonds de crédit privé coté en bourse de Blue Owl OWL.N cherchera à réduire son exposition au secteur des logiciels, a déclaré le directeur général du fonds, alors que l'incertitude quant à l'impact de l'intelligence artificielle sur ce secteur perturbe les valorisations.

La part des actifs liés aux logiciels dans Blue Owl Capital Corp OBDC.N est passée de 19% au premier trimestre de l'année à 16%, a déclaré Craig Packer aux analystes lors d'une conférence téléphonique jeudi.

Cela s'est produit "naturellement" à mesure que les emprunteurs remboursaient leurs prêts, a expliqué Packer. "Je pense que nous allons continuer à faire preuve d'une grande prudence dans le secteur des logiciels, et à mesure que nous recevrons des remboursements, nous chercherons probablement à réduire encore cette part", a-t-il ajouté.

Les sociétés de capital-investissement et de crédit ont investi massivement dans les éditeurs de logiciels d'entreprise pendant et après la pandémie de COVID-19. Depuis, les investisseurs sont de plus en plus inquiets face aux valorisations élevées attribuées à certains de ces actifs. Blue Owl a fait l’objet d’une attention particulière alors que le crédit privé se trouvait sous les feux d’une attention médiatique peu flatteuse . Son action a commencé à se redresser après les creux atteints en mars et avril, mais s’échange toujours à un niveau inférieur de 30% par rapport au début de l’année.

OBDC a réduit son dividende de 36 cents par action au premier trimestre à 31 cents par action, après avoir déprécié la valeur globale de ses actifs de 2,7% à 14,41 dollars par action.

Packer a déclaré qu'il avait été plus difficile de générer des bénéfices en raison de la baisse des taux et des primes de risque, mais a ajouté que la performance des emprunteurs était stable et qu'il s'attendait à une demande accrue pour les prêts directs.

OBDC et un autre fonds, Blue Owl Technology Finance Corp

OTF.N , ont racheté pour un montant total de 85 millions de dollars de leurs propres actions au premier trimestre.

L'action OBDC a reculé de 1,8% sur la journée et de 7,1% depuis le début de l'année. L'action OTF a reculé de 5,4% sur la journée et d'environ 23% depuis le début de l'année.