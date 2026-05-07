Le fonds de crédit privé Blue Owl se montrera “très prudent” vis-à-vis des actifs logiciels, selon son président

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Le fonds de crédit privé coté en bourse de Blue Owl OWL.N , Blue Owl Capital Corporation

OBDC.N , continuera de faire preuve d’une “grande prudence” vis-à-vis des actifs liés aux logiciels, a déclaré jeudi le président du fonds.

Craig Packer a indiqué que l'exposition du fonds aux logiciels était passée de 19 % au premier trimestre à 16 %, “naturellement, en raison de certains remboursements”.

“Nous allons, je pense, continuer à faire preuve d’une grande prudence dans le secteur des logiciels, et à mesure que nous recevrons des remboursements, nous chercherons probablement à réduire encore cette exposition”, a ajouté M. Packer.