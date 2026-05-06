Le fonds de crédit privé Blue Owl réduit son dividende face à la hausse des coûts d'emprunt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Blue Owl Capital OWL.N , un fonds de crédit privé coté en bourse, a réduit son dividende mercredi après avoir annoncé une baisse de sa valeur liquidative par action au premier trimestre, une décision qu'il a imputée à la hausse des coûts d'emprunt sur les marchés de la dette.

OBDC a indiqué dans une déclaration qu'il réduisait son dividende de 0,36 cent par action à 0,31 cent par action.