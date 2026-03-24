Le fonds de crédit privé Ares limite les retraits des investisseurs après une forte augmentation des demandes

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Le fonds de crédit privé ARES.N d'Ares Management a limité les rachats à 5 % après que les investisseurs aient cherché à retirer environ 11,6 % du total des actions en circulation, selon un dépôt réglementaire effectué mardi.