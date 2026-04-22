Le fonds de capital-risque de Robinhood mise sur OpenAI, alors que la ruée des investisseurs particuliers vers l'IA s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 10, de détails et de contexte aux paragraphes 2 et 6; mise à jour des actions au paragraphe 8) par Manya Saini

Le fonds de capital-risque de Robinhood

HOOD.O a déclaré mercredi qu'il avait investi 75 millions de dollars dans OpenAI, permettant ainsi aux investisseurs particuliers d'être exposés à l'une des entreprises privées d'IA les plus dynamiques au monde.

Robinhood Ventures Fund I RVI.N , qui est entré en bourse en mars, vise à ouvrir l'accès des investisseurs individuels aux investissements dans les entreprises privées, longtemps dominés par les plus grandes sociétés de capital-risque de la Silicon Valley.

OpenAI, évaluée pour la dernière fois à 852 milliards de dollars , s'est imposée comme l'enfant-vedette de la frénésie de Wall Street pour l'IA et reste l'une des entreprises les plus surveillées du secteur , propulsée par la popularité virale de son chatbot ChatGPT.

L'engouement autour de la major de l'IA a également alimenté une vague d'investissements et intensifié la concurrence entre Big Tech et startups, les entreprises se lançant dans une course à la création et à la commercialisation d'outils d'IA, drainant des milliards de dollars.

L'investissement signale également un dégel des tensions entre les deux entreprises qui ont éclaté l'été dernier lorsque Robinhood a déclaré qu'il accorderait aux clients éligibles des "jetons d'actions" basés sur la blockchain pour les entreprises privées, y compris OpenAI.

OpenAI a par la suite déclaré qu'elle n'avait pas établi de partenariat avec Robinhood, qu'elle n'approuvait pas les jetons et qu'elle n'était pas impliquée dans l'offre.

Autrefois connue principalement comme une application de trading pour les investisseurs familiaux, dont les activités étaient étroitement liées aux fluctuations du marché, Robinhood s'est progressivement développée pour devenir une plateforme de services financiers plus large.

Les actions de la société, qui ont perdu 22 % depuis le début de l'année, ont progressé de 2 % à la suite de cette annonce. Le fonds était en hausse de 13 % la dernière fois.

La société devrait publier ses résultats la semaine prochaine. Les investisseurs et les analystes suivront de près la manière dont les traders de détail ont navigué sur des marchés volatils et comment sa gamme plus large de produits financiers s'est comportée.

"Indépendamment des réductions de taux ou d'une reprise du risque, nous pensons que le commerce de détail se révélera plus résistant que beaucoup ne le pensent en 2026 et que les actions surpasseront les pairs de la fintech pendant le reste de l'année 2026", ont déclaré les analystes de Piper Sandler dans une note de l'industrie ce mois-ci.