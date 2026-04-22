Le fonds de capital-risque de Robinhood investit 75 millions de dollars dans OpenAI

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Robinhood Ventures Fund I a déclaré mercredi avoir conclu un investissement de 75 millions de dollars dans OpenAI, le fabricant de ChatGPT.