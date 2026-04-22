Le fonds de capital-risque de Robinhood investit 75 millions de dollars dans OpenAI

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par Dan Catchpole Boeing a fait état mercredi d'une perte nettement inférieure aux prévisions au premier trimestre, signe d'un redressement opérationnel continu après des années de crises successives ayant généré une dette colossale. Sur les trois premiers mois ...
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information fournie par Zonebourse•22.04.2026•15:11•
Puma a annoncé mercredi avoir nommé Bertrand Blanc au poste nouvellement créé de vice-président en charge de ses activités de ventes aux distributeurs partenaires (wholesale) afin de redynamiser la division, dont les ventes ont chuté de plus de 17% l'an dernier. ...
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En mode "Notre-Dame" pour rehausser la cadence: Emmanuel Macron a exposé mercredi la méthode de l'Etat pour accélérer l'aboutissement de "150 cathédrales industrielles", des projets jugés stratégiques, à l'occasion d'un déplacement dans l'Allier. Au milieu d'une ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•22.04.2026•14:44•
L'avertissement a été lancé par Karex, qui fournit de grandes marques mondiales comme Durex et Trojan ainsi que des programmes de santé nationaux tels que le NHS britannique. Au-delà du prix des carburants, l'envolée persistante des cours des hydrocarbures affecte ...
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