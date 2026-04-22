Le fonds de capital-risque de Robinhood investit 75 millions de dollars dans OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et du contexte tout au long de l'opération)

Le fonds de capital-risque de Robinhood a investi 75 millions de dollars dans OpenAI, le fabricant de ChatGPT, a annoncé mercredi le fonds, dans le but d'élargir l'accès des investisseurs individuels à des entreprises technologiques privées de premier plan.

OpenAI est devenue l'une des entreprises les plus suivies dans le domaine de l'IA générative, propulsée par le succès viral de son chatbot ChatGPT.

Son essor a contribué à alimenter une vague d'investissements et de concurrence entre les grandes entreprises technologiques et les jeunes pousses, les sociétés se livrant à une course à la création et à la commercialisation d'outils d'IA, attirant ainsi des milliards de dollars dans le secteur.

Robinhood Ventures Fund I RVI.N , qui est entré en bourse en mars , vise à donner aux investisseurs individuels l'accès aux investissements des entreprises privées, longtemps dominés par les plus grandes sociétés de capital-risque de la Silicon Valley.

Autrefois connue principalement comme une application de trading pour les investisseurs particuliers, Robinhood s'est depuis développée en une plateforme de services financiers plus large, ce qui a contribué à porter sa capitalisation boursière à près de 78 milliards de dollars.

Les actions de la société ont augmenté de 3,6 % avant l'ouverture de la bourse à la suite de cette nouvelle.

L 'investissement signale également un dégel des tensions entre les deux sociétés, qui ont éclaté l'été dernier lorsque Robinhood a déclaré qu'elle accorderait 5 euros de "jetons d'actions" basés sur la blockchain pour des sociétés privées, y compris OpenAI et SpaceX.

Les actions tokenisées mélangent la finance traditionnelle avec des échanges de type crypto, et ont gagné en popularité parmi les investisseurs internationaux en raison d'un meilleur accès, d'heures d'échange flexibles et de coûts plus faibles.

OpenAI a déclaré par la suite qu'elle n'avait pas établi de partenariat avec Robinhood, qu'elle n'approuvait pas les jetons et qu'elle n'était pas impliquée dans l'offre.