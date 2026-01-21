Le fonds d'investissement saoudien PIF propose un prix indicatif pour les obligations islamiques à 10 ans

(Ajoute le contexte, les détails, le rapport de Fitch)

Le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite (PIF) revient sur les marchés de la dette pour la première fois cette année avec des obligations islamiques à 10 ans libellées en dollars, ou sukuk, selon un document de la banque arrangeuse examiné par Reuters mercredi.

Le prix indicatif de l'émission de référence a été fixé à environ 120 points de base au-dessus des bons du Trésor américain, selon le document.

Le PIF, qui pèse près de 1 000 milliards de dollars, est à la tête des efforts déployés par l'Arabie saoudite pour diversifier son économie en dehors des revenus tirés des hydrocarbures, en investissant dans des secteurs tels que le tourisme, la logistique et l'exploitation minière.

Fitch Ratings a déclaré mercredi qu'elle s'attendait à ce que les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), y compris l'Arabie saoudite, restent parmi les plus grands émetteurs de dette et de sukuk en dollars américains sur les marchés émergents en 2026 "malgré les chocs mondiaux et régionaux".

Elle prévoit que les émissions sur les marchés des capitaux de la dette du CCG dépasseront 1 250 milliards de dollars cette année, en raison des plans de diversification, des besoins de refinancement, des déficits de financement et des projets en cours.

L'Arabie saoudite a levé 11,5 milliards de dollars grâce à une obligation en quatre parties au début du mois, et des entreprises telles que Riyad Bank 1010.SE et le groupe de télécommunications STC 7010.SE ont également émis de la dette depuis le début de l'année.

Les obligations PIF devraient être lancées mercredi, avec Citi, JPMorgan et Standard Chartered comme coordinateurs globaux.