Le fonds d'investissement public saoudien transfère sa participation dans Take-Two Interactive

(Correction de l'article et du titre pour préciser que le PIF a transféré la participation à une filiale, et ne l'a pas dissoute, et suppression de la référence à l'initiative saoudienne en matière de jeux)

Le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite a transféré sa participation dans Take-Two Interactive TTWO.O à une filiale, a-t-on appris mardi de source réglementaire, avant le lancement très attendu de "Grand Theft Auto VI" par l'éditeur de jeux vidéo

Le PIF, le fonds souverain d'Arabie saoudite, était le deuxième actionnaire de Take-Two avec environ 11 millions d'actions d'une valeur d'un peu moins de 3 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Cette position est désormais occupée par Savvy Games Group.

L'année dernière, le PIF et d'autres ont accepté d'acquérir Electronic Arts EA.O , le rival de Take-Two, dans le cadre d'une transaction de 55 milliards de dollars, qui s'inscrit dans le cadre de son pari sur les jeux.