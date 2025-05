Le fonds d'investissement public d'Arabie saoudite conclut des accords d'investissement de plusieurs milliards avec des gestionnaires d'actifs américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et un contexte tout au long de l'ouvrage) par Hadeel Al Sayegh et Manya Saini

Le fonds souverain d'Arabie saoudite, le Public Investment Fund, a annoncé mercredi qu'il avait conclu des accords de plusieurs milliards avec les géants américains de la gestion d'actifs Franklin Templeton BEN.N et Neuberger Berman. Ces partenariats soulignent l'alignement de plus en plus étroit entre les géants financiers occidentaux et les fonds souverains du Golfe, les uns et les autres cherchant à tirer parti d'opportunités représentant des milliers de milliards de dollars dans les domaines des technologies émergentes, de la finance et des flux de capitaux transfrontaliers. Franklin Templeton a déclaré avoir signé un protocole d'accord non contraignant (MoU) pour s'associer à un investissement pouvant aller jusqu'à 5 milliards de dollars afin de développer les marchés financiers de l'Arabie saoudite. Neuberger Berman a également conclu un accord similaire pour investir jusqu'à 6 milliards de dollars dans le royaume et pour lancer une plateforme de gestion d'investissements multi-actifs basée à Riyad. Le PIF d'Arabie saoudite, l'un des plus grands fonds souverains au monde avec plus de 900 milliards de dollars d'actifs, est au cœur du programme de transformation économique du prince héritier Mohammed bin Salman.

Cette annonce intervient au cours de la tournée de quatre jours du président américain Donald Trump dans le Golfe , qui a donné lieu à des cérémonies élaborées et à une vague d'accords commerciaux, notamment la promesse d'investissement de 600 milliards de dollars de l'Arabie saoudite aux États-Unis et des contrats d'armement d'une valeur de 142 milliards de dollars. L'Arabie saoudite est engagée dans une course à l'obtention de fonds extérieurs pour maintenir sur les rails ses ambitieux projets de diversification de l'économie. Le pays s'est fixé l'objectif ambitieux d'attirer 100 milliards de dollars d'investissements directs étrangers par an d'ici à la fin de la décennie. Riyad a pris des mesures pour encourager les entreprises étrangères à investir davantage dans le pays. En 2021, par exemple, le gouvernement a déclaré que les entreprises désireuses d'obtenir des contrats publics devaient établir leur siège régional en Arabie saoudite. Le PIF a mis l'accent sur les investissements nationaux dans le cadre de son engagement en faveur des plans de transformation économique du pays. Par ailleurs, le gestionnaire d'investissements dans les infrastructures I Squared Capital a déclaré mercredi avoir signé un protocole d'accord avec le PIF afin d'établir une stratégie d'investissement dans les infrastructures dédiée au Moyen-Orient.