Le fonds d'intérêt général d'Anthropic et sa comparaison avec d'autres grandes initiatives philanthropiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic a annoncé son intention de consacrer 5 % de ses actions à un nouveau fonds d’intérêt général, alors que le débat s’intensifie sur la manière dont devraient être réparties les richesses croissantes générées par l’intelligence artificielle.

Cet engagement intervient dans le cadre d’un débat politique plus large sur la question de savoir qui devrait bénéficier des retombées de l’IA, quelques mois après que le sénateur américain Bernie Sanders a présenté un projet de loi visant à attribuer au public une participation de 50 % dans les plus grandes entreprises américaines du secteur de l’IA.

Voici ce que l'on sait du fonds d'Anthropic et comment il se compare à d'autres initiatives philanthropiques d'envergure mises en place par de grandes entreprises, leurs dirigeants actuels ou anciens, ou leurs familles:

FONDS D’INTÉRÊT PUBLIC D’ANTHROPIC

Anthropic a déclaré dimanche dans un article de blog que son fonds d’intérêt général pourrait soutenir des initiatives telles que des dons à des associations à but non lucratif, des distributions directes à des populations spécifiques et des efforts visant à faire face à l’impact de l’IA sur le marché du travail.

Le créateur de Claude a précisé que le fonds proposé serait constitué sous la forme d’une société à responsabilité limitée détenue à 100 % par Anthropic et qu’il recevrait 2 % supplémentaires des actions d’Anthropic, à la discrétion du conseil d’administration, pour chaque augmentation de 50 % de la valeur de l’entreprise au-delà d’un seuil de référence qui n’a pas encore été divulgué.

FONDATION OPENAI

OpenAI a finalisé en octobre 2025 une restructuration qui a permis à son organisme à but non lucratif, rebaptisé « OpenAI Foundation », de conserver une participation de 26 % dans la société à but lucratif, dont la valeur s’élevait alors à environ 130 milliards de dollars.

La fondation détient également un bon de souscription lui permettant de recevoir des actions supplémentaires si le cours de l’action d’OpenAI Group venait à être multiplié par plus de dix au cours des 15 ans.

OpenAI avait déclaré dans un article de blog publié à l’époque que le succès de l’entreprise augmenterait la valeur de la participation de l’association à but non lucratif, que celle-ci utiliserait pour financer ses actions philanthropiques.

La fondation a indiqué qu’elle se concentrerait dans un premier temps sur un engagement de 25 milliards de dollars répartis entre deux domaines: la santé et la lutte contre les maladies, ainsi que les solutions techniques visant à renforcer la résilience de l’IA. Cet engagement s’ajoute à celui de 50 millions de dollars destiné à soutenir les associations à but non lucratif et les organisations axées sur une mission spécifique, annoncé par OpenAI en juillet 2025.

FONDATION GATES

Fondée en 2000 par Bill Gates, cofondateur d’ MSFT.O , et son épouse de l’époque, Melinda French Gates, la Fondation Gates a investi plus de 102,3 milliards de dollars au cours de ses 25 premières années d’existence dans la santé et le développement mondiaux, l’éducation aux États-Unis et la mobilité économique.

En mai 2025, Bill Gates a déclaré que la fondation dépenserait 200 milliards de dollars supplémentaires au cours des deux prochaines décennies avant de mettre fin à ses activités en décembre 2045.

Jusqu’en 2045, l’action de la fondation s’articulera autour de trois objectifs: veiller à ce qu’aucune mère ni aucun bébé ne meure d’une cause évitable, permettre à la prochaine génération de grandir à l’abri des maladies infectieuses mortelles, et aider des centaines de millions de personnes à sortir de la pauvreté.

Elle prévoit une distribution record de 9 milliards de dollars en 2026, environ 70 % de son budget étant alloué à la réalisation des deux premiers objectifs, qui englobent son action en matière de santé mondiale.

L'ENGAGEMENT DE WARREN BUFFETT

En 2006, le légendaire investisseur Warren Buffett s’est engagé à faire don de la quasi-totalité de ses actions Berkshire à des fondations philanthropiques.

Depuis lors, il a donné plus de la moitié de ses actions, dont plus de 47 milliards de dollars à la Fondation Gates et plus de 17 milliards de dollars à quatre associations caritatives familiales.

Cependant, il a cessé de faire des dons à la Fondation Gates à la suite de révélations concernant les relations entre Bill Gates et le défunt délinquant sexuel Jeffrey Epstein, mettant ainsi fin à un partenariat philanthropique de deux décennies.

Buffett a déclaré qu’il prévoyait de faire don de 99,5 % de sa fortune restante à une fiducie caritative supervisée par sa fille et ses deux fils à son décès.

Après son décès, ses enfants disposeront d’environ dix ans pour distribuer le reste de sa fortune et devront décider à l’unanimité à quelles causes philanthropiques celle-ci sera affectée.

L'ENGAGEMENT D'ELON MUSK

Après l’annonce par Anthropic de la création de son fonds public dimanche, Elon Musk s’est engagé à offrir une action SpaceX à « chaque enfant américain ».

« Oui, offrir directement aux gens des actions, qui constituent des participations dans l’économie de demain, est la bonne solution », a écrit le directeur général de SpaceX et de Tesla dans un message publié sur X.

Plus tôt cette année, la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, et son mari s’étaient également engagés à offrir une part de leurs actions SpaceX à chacun des plus de 2 millions d’enfants dans le cadre de l’initiative d’investissement « Trump Accounts » .

L'ENGAGEMENT DE MACKENZIE SCOTT

MacKenzie Scott a reçu environ 4 % des actions d’Amazon lors de son divorce en 2019 avec le fondateur de l’entreprise, Jeff Bezos, une participation qui valait alors environ 36 milliards de dollars.

Elle a signé le « Giving Pledge » peu après s’être engagée à donner au moins la moitié de sa fortune issue d’Amazon de son vivant. Le « Giving Pledge » a été fondé par Warren Buffett ainsi que par Bill et Melinda Gates afin d’encourager les personnes les plus riches du monde à faire don de la majeure partie de leur fortune.

Depuis lors, elle a fait don de 275 millions de dollars à Planned Parenthood (en 2022), plus de 4 milliards de dollars à des banques alimentaires et à des fonds d’aide d’urgence pendant la pandémie de coronavirus, ainsi que des milliards de dollars sous forme de subventions à des causes telles que l’égalité raciale, les droits des personnes LGBTQ et le changement climatique.

Selon une lettre de Yield Giving publiée l’année dernière, Mme Scott a donné 7,1 milliards de dollars en 2025.

FONDATION FORD

Créée en 1936 par Edsel, le fils d’Henry Ford, grâce à un don initial de 25 000 dollars, la Fondation Ford est passée du statut d’organisme philanthropique familial du Michigan à celui de l’une des plus grandes fondations au monde. Sa dotation actuelle est estimée à environ 18 milliards de dollars.

Cette fondation, vieille de 90 ans, a octroyé 768 millions de dollars au travers de 2 288 subventions en 2024. Son action vise à réduire la pauvreté et les injustices, à renforcer les valeurs démocratiques et à promouvoir la coopération internationale.

En 2015, elle a lancé BUILD, un programme quinquennal d’un milliard de dollars destiné à renforcer les capacités à long terme et la pérennité de 350 organisations de justice sociale luttant contre les inégalités à travers le monde. La fondation a renouvelé le programme BUILD en 2021 en y consacrant un milliard de dollars supplémentaires.

LILLY ENDOWMENT

Créée en 1937 par J.K. Lilly et ses fils grâce à des dons d’actions de l’entreprise pharmaceutique familiale, la Lilly Endowment a démarré avec un don de 17 500 actions d’une valeur de 262 500 dollars.

Au cours de ses 88 premières années d’existence, la fondation a versé près de 21,3 milliards de dollars de subventions à 11 651 organisations caritatives. Elle a versé 3,85 milliards de dollars de subventions en 2025, tandis que son patrimoine s’élevait à près de 106 milliards de dollars.

Basée à Indianapolis, cette fondation concentre son action sur l’éducation, le développement communautaire et la religion, avec un engagement particulier envers l’Indiana.

FONDATION NOVO NORDISK

Créée au Danemark, la Fondation Novo Nordisk doit ses origines à August Krogh, H.C. Hagedorn et August Kongsted, qui ont utilisé les bénéfices tirés de la production d’insuline pour soutenir des travaux scientifiques et humanitaires.

La fondation actuelle a vu le jour en 1989, lorsque les fondations associées à Nordisk et à Novo ont été regroupées à la suite de la fusion qui a donné naissance à Novo Nordisk.

En 2025, elle a octroyé un montant record de 11,8 milliards de couronnes danoises (1,77 milliard de dollars), soit environ 1,6 milliard d’euros, répartis en 2 206 subventions et investissements philanthropiques, contre 10,1 milliards de couronnes danoises en 2024.

Ses financements soutiennent principalement la recherche et les initiatives dans les domaines de la santé humaine, des maladies infectieuses et cardiométaboliques, de la transition écologique et de l’agriculture durable.

(1 dollar = 6,6526 couronnes danoises)