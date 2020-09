Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le fonds Ciam juge inadmissible le transfert de Suez Eau France Reuters • 24/09/2020 à 14:15









LE FONDS CIAM JUGE INADMISSIBLE LE TRANSFERT DE SUEZ EAU FRANCE PARIS (Reuters) - Le fonds activiste Ciam, actionnaire minoritaire de Suez, juge "inadmissible" le transfert de l'activité Eau France de Suez dans une fondation de droit néerlandais, dans une lettre que Reuters a pu consulter. "Cette décision unilatérale (...) constitue une violation inadmissible des droits des actionnaires", estime Ciam, selon qui l'Autorité des marchés financiers (AMF) ne pourra accepter un tel précédent. Le fonds ajoute être prêt à "engager un dialogue avec les autres actionnaires afin de faire convoquer une assemblée générale pour s'assurer de leur représentativité". Suez a logé mercredi son activité Eau France dans une fondation de droit néerlandais pour les quatre années à venir afin de la rendre "inaliénable", une décision qui a pour effet d'entraver le projet de rachat du groupe porté par Veolia. (Maya Nikolaeva, Henri-Pierre André, édité par Jean-Stéphane Brosse et Gwénaëlle Barzic)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.59% SUEZ Euronext Paris -3.96% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -0.90%