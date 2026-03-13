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Le fonds Blue Owl invite les actionnaires à rejeter l'offre publique d'achat de Cox et Saba
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 22:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds du gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl OWL.N a déclaré vendredi que son conseil d'administration avait recommandé à l'unanimité aux actionnaires de rejeter une offre publique d'achat minoritaire non sollicitée de Cox Capital et Saba Capital.

Les sociétés d'investissement ont proposé d'acheter jusqu'à 8 millions d'actions de Blue Owl Capital Corporation II (OBDC II) pour environ 30 millions de dollars.

Voici les détails de l'offre et la réponse de Blue Owl:

* Blue Owl a déclaré que le prix offert représente une décote d'environ 33,2 % par rapport à la valeur de l'actif net, bien en deçà de ce que son conseil d'administration estime être la valeur à long terme des actions OBDC II.

* Les sociétés d'investissement à l'origine de l'offre publique d'achat avaient déclaré en février qu'elle offrirait une solution de liquidité aux investisseurs individuels à la suite d'une augmentation significative des demandes de rachat de BDC dans l'ensemble du secteur.

* "Le prix proposé par Cox et Saba est inadéquat, arbitraire et sous-évalue considérablement les actifs d'OBDC II et l'accès continu à la liquidité", a déclaré la société.

* Le mois dernier, Blue Owl a définitivement supprimé une option permettant aux investisseurs, principalement des particuliers fortunés, de retirer certains fonds d'OBDC II.

* Blue Owl a ensuite déclaré à l'adresse qu'il restituerait aux investisseurs 30 % de la valeur nette d'inventaire du fonds et qu'il mettrait fin aux rachats trimestriels.

* Le gestionnaire d'actifs alternatifs, qui disposait de plus de 300 milliards de dollars d'actifs au 31 décembre, a déclaré le mois dernier qu'il vendrait 1,4 milliard de dollars d'actifs dans trois fonds et qu'il restituerait une partie du produit à certains investisseurs, tout en remboursant sa dette.

* Les actions de Blue Owl ont baissé d'environ 41 % depuis le début de l'année, les investisseurs s'inquiétant que le risque de crédit et la perturbation de l'IA puissent nuire aux portefeuilles de logiciels des prêteurs de crédit privés.

* Les dirigeants ont déclaré à plusieurs reprises que ces craintes étaient exagérées.

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