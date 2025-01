Le fonds Amplegest Digital Leaders obtient le label Tibi

(AOF) - L’initiative de place, Tibi, lancée en 2019 pour favoriser l’allocation des investisseurs institutionnels aux fonds ciblant les entreprises technologiques, accorde son label au fonds Amplegest Digital Leaders. Pour le fonds, ce label vient confirmer son engagement en faveur des valeurs du secteur de la technologie et du digital "ayant un impact environnemental et social positif et répondant aux objectifs d’investissement durable". Amplegest Digital Leaders est article 9 au sens du règlement SFDR et labellisé ISR.

Amplegest Digital Leaders se présente comme un fonds de pur "stock-picking" dans le secteur de la tech. La sélection des valeurs repose sur "leur capacité à bouleverser leur secteur d'activité, à gagner rapidement des parts de marché, à détenir un avantage concurrentiel important, leur permettant de devenir indispensables à la société de demain".

Ces acteurs de la rupture digitale "établis ou en devenir", comptent une proportion importante de sociétés européennes (environ 30%) dont quelque 15% d'entreprises françaises. La stratégie repose sur une gestion de conviction, le top 10 représentant entre 40% et 50% du fonds.