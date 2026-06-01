Le fonds activiste Toms Capital fait pression sur la compagnie d'assurance Voya pour qu'elle envisage une vente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

Le fonds spéculatif activiste Toms Capital Investment Management a exhorté lundi Voya Financial

VOYA.N d'étudier des options stratégiques, y compris une vente potentielle, en faisant valoir que la société d'assurance et de gestion d'actifs continue de se négocier avec une décote par rapport à ses pairs.

Toms Capital, l'un des principaux actionnaires de Voya, a déclaré dans une lettre adressée au conseil d'administration de la société que sa « sous-performance persistante » et sa décote boursière étaient dues à « l'indécision stratégique de la direction et à sa crédibilité affaiblie ».

Voya Financial n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Les actions de Voya ont progressé d'environ 9% cette année, ce quilui confère une capitalisation boursière d'environ 7,36 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Les actions de ses concurrents Principal Financial Group et Franklin Resources ont quant à elles progressé respectivement de 17,5% et 29,9% au cours de la même période.

Voya gère environ 1 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion et en administration, selon son site web.

Dans sa lettre, Toms Capital a déclaré qu'il continuait de considérer Voya comme une société de services financiers solide, dont les activités de gestion de la retraite et des investissements ont permis d'accroître l'actif net et de surpasser ses concurrents.

L'investisseur activiste a indiqué que plusieurs gestionnaires d'actifs susceptibles d'êtredes acquéreurs logiques avaient manifesté leur intérêt pour des transactions et décrit leur profil cible en des termes qui correspondent étroitement à celui de Voya.