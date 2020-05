Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le fonds activiste TCI se renforce au capital de Vinci Reuters • 13/05/2020 à 18:05









LE FONDS ACTIVISTE TCI SE RENFORCE AU CAPITAL DE VINCI PARIS (Reuters) - Le fonds activiste TCI Fund Management Limited s'est renforcé au capital du groupe français Vinci en franchissant le seuil des 5% du capital et des droits de vote, peut-on lire dans un avis de l'Autorité des marchés financiers publié mercredi. Selon cet avis, le fonds, qui agit pour le compte de The Children's Investment Master Fund et Talos Capital, détient 5,06% du capital et des droits de vote du groupe de BTP et de concessions aéroportuaires et autoroutières. (Gwénaëlle Barzic, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -3.61%