CAC 40
7 680,79
-0,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le fonds activiste Elliott cible PepsiCo, investit $4 mds au capital
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 14:55

Elliott Management a annoncé mardi avoir pris une participation au capital de PepsiCo PEP.O pour un montant de quatre milliards de dollars (3,42 milliards d'euros) et annoncé qu’il prévoyait de relancer la croissance du groupe et de stimuler le cours de Bourse du fabricant de boissons.

PepsiCo doit mener un examen opérationnel et mettre en place une supervision ainsi qu'une structure autour de cette revue, a déclaré l'investisseur activiste lors d'une présentation au conseil d'administration de l'entreprise.

Le groupe américain fait face à une demande fluctuante dans le secteur des snacks et s'est efforcé de répondre à l'évolution des préférences des consommateurs vers des boissons et des sodas plus sains, en investissant notamment dans le fabricant de boissons énergétiques Celsius CELH.O .

Le titre PepsiCo, qui a perdu environ un quart de sa valeur depuis son record historique atteint en mai 2023, grimpait d'environ 5% mardi dans les échanges en avant-Bourse.

Elliott a déjà mené des campagnes activistes auprès d'entreprises telles que Honeywell HON.O , où il a orchestré la scission du fabricant de machines lourdes, et Starbucks

SBUX.O , où il a fait pression pour un changement de direction.

Elliott et PepsiCo n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires de Reuters.

(Rédigé par Juveria Tabassum, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

CELSIUS HLDGS
61,2800 USD NASDAQ -2,54%
HONEYWELL INTL
215,6900 USD NASDAQ -1,74%
PEPSICO
153,9100 USD NASDAQ +3,54%
STARBUCKS
87,7000 USD NASDAQ -0,56%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

