Le fonds Active Rates Opportunities de Nordea AM dépasse 1 milliard d’euros d’encours

(AOF) - Nordea Asset Management annonce que le fonds Nordea 1 - Active Rates Opportunities a franchi le cap des 1 milliard d’euros d’actifs sous gestion, illustrant l’intérêt croissant des investisseurs pour des alternatives attractives au cash dans un environnement économique incertain. Ce fonds repose sur une gestion active visant à générer des rendements réguliers dans différents environnements de marché, avec pour objectif de délivrer une performance supérieure aux placements monétaires sur le long terme.

Le fonds gère activement son exposition aux taux d'intérêt et maintient une duration limitée. Il investit dans des obligations souveraines européennes et des obligations sécurisées (" covered bonds "), sans exposition aux obligations de crédit traditionnelles. Sa faible corrélation avec les segments obligataires classiques renforce son intérêt en matière de diversification, faisant du fonds une alternative aux allocations obligataires conventionnelles.

Le fonds est géré par l'équipe Fixed Income Rates de Nordea, plusieurs fois primée, qui cumule plus de 40 MdsEUR d'actifs sous gestion (au 31 janvier 2026).

L'équipe combine une recherche approfondie à une allocation active sur des obligations souveraines, supranationales et sécurisées, avec l'objectif de délivrer une performance fiable et régulière.