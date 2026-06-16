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Le fondateur-PDG d’Arverne prévoit de se renforcer au capital, puis de s’associer à INFRAGREEN V pour porter le projet d’émission d’ORANE à 70 M€
information fournie par Boursorama CP 16/06/2026 à 08:00

Pau, le 16 juin 2026 - Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), 1er fournisseur français de solutions géothermales, a été informé du projet de Pierre Brossollet, fondateur-PDG d’Arverne, d’affirmer sa position d’actionnaire principal en s’associant à INFRAGREEN V, fonds géré par RGREEN INVEST, société de gestion française spécialisée dans les infrastructures stratégiques pour la souveraineté énergétique et la compétitivité de l'Europe.
Dans un contexte particulièrement favorable à la géothermie en France et en Europe, au cœur des enjeux de souveraineté énergétique, de décarbonation et de compétitivité industrielle, Arverne dispose d’un positionnement unique sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Cette association stratégique entre le fondateur et RGREEN INVEST permettra à Arverne de franchir une nouvelle étape décisive dans sa trajectoire de croissance afin d’accélérer le déploiement de la géothermie en France.

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