Le fondateur de Lululemon, Chip Wilson, soutient la sortie de l'administrateur et demande une refonte du conseil d'administration

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(Refonte pour ajouter la déclaration de Chip Wilson)

Le fondateur de Lululemon, Chip Wilson, qui est dans une bataille de procuration avec la société, a déclaré mercredi que la décision de l'administrateur principal David Mussafer de quitter le conseil d'administration était "un pas dans la bonne direction", mais a réitéré la nécessité d'un rafraîchissement"substantiel" du conseil d'administration. Le fabricant de vêtements de loisir LULU.O ,qui attend toujours un directeur général permanent , a nommé mardi Chip Bergh, un vétéran de Levi's, à son conseil d'administration et a déclaré qu'il se présenterait à l'élection lors de l'assemblée des actionnaires de Lululemon à la place de Mussafer, qui ne se représente pas à la fin de son mandat actuel de trois ans.

"Je tiens à préciser que si l'annonce d'hier est un pas dans la bonne direction, des lacunes flagrantes en matière de gouvernance subsistent", a déclaré Chip Wilson dans un communiqué, ajoutant que la nomination de Chip Bergh était"décevante".

Wilson est l'un des principaux actionnaires indépendants de Lululemon, avec une participation de 4,27 %. L'année dernière, il a nommé trois administrateurs indépendants - Marc Maurer, Laura Gentile et Eric Hirshberg - au conseil d'administration et a fait pression pour que plusieurs changements soient apportés à l'entreprise de vêtements en difficulté.

Les actions de Lululemon étaient en baisse d'environ 2 % dans les échanges avant bourse mercredi, après que la société a annoncé des ventes et des bénéfices annuels faibles. Les actions de la société ont perdu près des deux tiers de leur valeur au cours des deux dernières années, les erreurs de conception et le manque de fraîcheur de la marque ayant entraîné des pertes de parts de marché et, en fin de compte, le départ du directeur général Calvin McDonald au début de l'année.