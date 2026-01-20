Le fondateur de Lululemon, Chip Wilson, demande l'éviction d'Advent dans le cadre d'une course aux procurations, selon Semafor

Le fondateur de Lululemon LULU.O , Chip Wilson, tente d'évincer la société de capital-investissement Advent du conseil d'administration du fabricant de vêtements dans le cadre d'une course aux procurations en cours, a rapporté Semafor lundi, citant des personnes familières avec le dossier.

M. Wilson a lancé une course aux procurations à la fin du mois de décembre en nommant trois administrateurs indépendants au conseil d'administration de la société.

M. Wilson est l'un des principaux actionnaires indépendants de Lululemon, avec une participation de 4,27 % en décembre 2025, selon les données compilées par LSEG.

Bien que M. Wilson ait déclaré qu'il ne souhaitait pas siéger au conseil d'administration, il a clairement fait savoir qu'il n'envisagerait aucun accord avec Lululemon à moins que deux anciens administrateurs, dont le président David Mussafer, ne démissionnent, a rapporté Semafor.

Les frustrations du fondateur du fabricant de vêtements de yoga ont été aggravées par les résultats médiocres d'Advent dans le secteur de la consommation, selon le rapport Semafor.

Lululemon est également confronté à la pression activiste d'Elliott Management, qui a pris une participation de 1 milliard de dollars dans la société au début du mois de décembre et qui a travaillé en étroite collaboration avec l'ancienne dirigeante de Ralph Lauren RL.N , Jane Nielsen, en vue d'un rôle potentiel de directeur général.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information. Lululemon et Advent n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.