Le fondateur de Lululemon, Chip Wilson, augmente la pression sur le conseil d'administration dans le cadre de la course aux procurations
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 18:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute la réponse de l'entreprise aux paragraphes 6 et 7)

Le fondateur de Lululemon Athletica

LULU.O , Chip Wilson, a intensifié vendredi sa campagne en faveur de changements au sein du conseil d'administration et de la gouvernance du fabricant de vêtements de sport en difficulté, notamment en remplaçant plus de trois administrateurs.

Cette décision a accru les tensions entre le fabricant canadien de vêtements de yoga et son fondateur, qui a de plus en plus critiqué l'orientation stratégique du conseil d'administration, sa gestion de la succession du directeur général et ce qu'il décrit comme un manque d'expertise créative et marketing au sommet de la hiérarchie.

À la fin de l'année dernière, Wilson avait lancé une course aux procurations en nommant trois administrateurs indépendants - Marc Maurer, Laura Gentile et Eric Hirshberg - au conseil d'administration de l'entreprise, et demandé des élections annuelles au conseil d'administration.

"Bien que nous ayons proposé de remplacer trois administrateurs, nous sommes convaincus que plus de trois administrateurs devraient être remplacés", a déclaré Wilson dans une lettre adressée aux actionnaires.

À la suite des nominations d'administrateurs en décembre, Wilson a déclaré que le conseil d'administration n'avait pris contact avec eux qu'en début de semaine et que sa réponse était "faible et insuffisante".

Lululemon a déclaré dans sa réponse que Wilson avait refusé de proposer ses candidats à moins que le conseil d'administration n'accepte d'abord une liste complète des conditions de l'accord. Jusqu'à présent, seul Maurer a eu des conversations préliminaires avec le conseil d'administration.

"Le conseil d'administration reste ouvert à un dialogue avec Wilson ainsi qu'avec les autres actionnaires de la société", a déclaré la société.

Wilson, l'un des principaux actionnaires indépendants de Lululemon avec une participation de 4,27 %, a également déclaré que le conseil d'administration avait rejeté sa proposition de créer un comité chargé de superviser la marque, les produits et la créativité.

Sa campagne intervient alors que les actions de la société ont perdu près de la moitié de leur valeur au cours des 12 derniers mois, la marque lutte pour retenir les jeunes et les clients aisés dans un contexte de concurrence intense avec des rivaux à croissance rapide tels qu'Alo Yoga et Vuori.

Lululemon fonctionne également sans directeur général permanent après le départ de Calvin McDonald en décembre, et fait face à la pression de l'investisseur activiste Elliott Investment Management , qui a accumulé une participation de plus d'un milliard de dollars dans le distributeur.

Valeurs associées

LULULEMON ATHL
185,1000 USD NASDAQ -0,54%
ON HOLDING RG-A
46,605 USD NYSE -2,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

