Le fondateur d'Uniqlo, Tadashi Yanai, estime que les États-Unis risquent de souffrir le plus des droits de douane
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 05:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nicholas P. Brown

Le fondateur japonais de la marque de mode Uniqlo a déclaré lundi que les États-Unis risquaient de payer le plus lourd tribut à l'impact des droits de douane sur le commerce mondial.

Tadashi Yanai, l'homme le plus riche du Japon et le directeur général de l'opérateur Uniqlo, Fast Retailing

9983.T , s'est exprimé ouvertement sur les dommages économiques potentiels des tarifs douaniers de grande envergure imposés par l'administration du président américain Donald Trump.

Yanai a réitéré ce sentiment en marge d'un événement Uniqlo à New York, où l'entreprise faisait la promotion de ses vêtements LifeWear et de sa collaboration artistique avec l'entreprise japonaise Toray Industries 3402.T et le Museum of Modern Art.

"Je crains que le monde ne fasse faillite", a déclaré Tadashi Yanai par l'intermédiaire d'un traducteur. "L'Amérique est celle qui pourrait en souffrir le plus", a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.

Fast Retailing est un géant de l'habillement dans toute l'Asie et mène une campagne de croissance agressive en Europe et en Amérique du Nord.

En juillet, l'entreprise a déclaré que l'augmentation des droits de douane américains commencerait à avoir un impact significatif sur ses activités américaines à partir de la fin de l'année et qu'elle prévoyait d'augmenter ses prix pour atténuer le choc.

La majorité des produits Uniqlo vendus aux États-Unis sont fabriqués en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud.

