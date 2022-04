Le fondateur d'Archegos, inculpé pour fraude, en liberté sous caution

par Jody Godoy

28 avril (Reuters) - L'homme d'affaires américain Bill Hwang, fondateur d'Archegos Capital Management, a été remis en liberté sous caution après avoir plaidé mercredi non coupable d'accusations de fraude dans le cadre des activités de son fonds spéculatif, dont la faillite a fait perdre 10 milliards de dollars à plusieurs grandes banques internationales.

Archegos, qui disposait de 36 milliards de dollars d'actifs, s'est effondré l'an dernier quand il a fait défaut sur des appels de marge, secouant Wall Street avec des ventes massives de participations, notamment dans ViacomCBS VIAC.O et Discovery DISCA.O .

Cette chute, d'une ampleur rare pour une firme d'investissement privée ces dernières années, a entraîné des milliards de dollars de pertes pour Credit Suisse CSGN.S , Nomura Holdings 8604.T et d'autres créanciers d'Archegos.

Les procureurs new-yorkais accusent Bill Hwang d'avoir menti aux banques dans le but d'accroître les lignes de crédit de sa firme, avant de se servir des produits dérivés négociés avec celles-ci pour manipuler les actions sous-jacentes et augmenter ses profits.

Dans une plainte distincte déposée mercredi au civil, le "gendarme" de Wall Street, la Securities and Exchange Commission (SEC), a accusé le fondateur d'Archegos et la firme d'un "stratagème audacieux pour manipuler le marché".

Bill Hwang a été arrêté mercredi matin, de même que le directeur financier d'Archegos, Patrick Halligan. Devant un tribunal fédéral de Manhattan, il a plaidé non coupable des 11 chefs d'inculpation le visant, dont extorsion, manipulation de marché et fraude.

