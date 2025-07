Le FMI relève ses prévisions de croissance mondiale

(AOF) - Le Fonds monétaire international a relevé ses objectifs pour la croissance mondiale dans un contexte de hausse des dépenses en prévision d’une augmentation des droits de douane et de taxes douanières moins importantes que redoutées. Le produit intérieur brut mondial est ainsi désormais attendu en hausse de 3 % cette année et de 3,1 % en 2026, contre respectivement +2,8 et +3 % auparavant. Pour les États-Unis, la croissance devrait s’élever à 1,9 % en 2025 et 2 % l’an prochain. Précédemment, le FMI visait +1,8 % et +1,7 %.

Pour la zone euro, les progressions sont désormais à +1 et +1,2 %. Celle concernant 2025 a été relevé de 0,2 point, tandis que celle pour 2026 est restée inchangée.

Enfin, pour la Chine, le PIB 2025 devrait connaître une hausse de 4,8 %, contre +4 % auparavant, et une progression de 4,2 % en 2026, soit 0,2 point de plus qu'auparavant.