Le FMI plus pessimiste sur la croissance mondiale

(AOF) - Le Fonds monétaire international a réduit ses prévisions de croissance à l'occasion de la mise à jour de ses perspectives sur l’économie mondiale. Il table désormais sur une hausse de 2,8 % cette année et de 3 % en 2026, contre une progression de 3,3 % dans les deux cas précédemment, et précise que ces chiffres sont très inférieurs à la moyenne historique de 3,7 % observée entre 2000 et 2019.

Dans le détail, selon l'institution basée à Washington, la croissance des États-Unis devrait s'élever à 1,8 % cette année, contre +2,7 % lors du précédent rapport en janvier. Cette contre-performance est évidemment liée à la guerre commerciale, mais aussi à l'incertitude entourant l'action des pouvoirs publics et au fléchissement de la demande. Pour la zone euro, elle vise une hausse de seulement 0,8 %, soit 0,2 point de moins que précédemment.

Auparavant, l'institution a rappelé que la croissance a été " stable mais décevante jusqu'à la fin 2024 " et que cela n'aurait pas dû évoluer. Toutefois, le contexte a changé avec " partout dans le monde, des gouvernements qui redéfinissent leurs priorités en matière d'action publique ". En outre, depuis le précédent rapport du FMI, les États-Unis ont annoncé une hausse des tarifs douaniers qui a donné lieu à des mesures de rétorsion de la part de ses partenaires commerciaux, entraînant beaucoup d'incertitudes.

Selon le Fonds monétaire international, pour stimuler la croissance, il faudrait " une désescalade des droits de douane et la conclusion de nouveaux accords permettant de clarifier et de stabiliser les politiques commerciales ".