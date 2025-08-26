Le flux de gaz naturel vers l'usine de GNL de Cheniere à Corpus Christi a diminué mardi, selon les données de LSEG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'usine de GNL de Cheniere Energy LNG.N à Corpus Christi, dans le sud du Texas, a extrait la moitié de sa quantité habituelle de gaz naturel mardi, ce qui suggère que l'une de ses usines pourrait être en panne, selon les données de la société financière LSEG.