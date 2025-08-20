 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le flocon de neige monte après que BofA est devenue optimiste avant la publication de ses résultats
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 15:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions de Snowflake SNOW.N ont augmenté de 2,5 % en pré-marché à 197,50 $ après que BofA Global Research ait relevé le niveau de la société de cloud computing de "neutre" à "achat"

** La société de courtage augmente le PT de 20 $ à 240 $, ce qui implique une hausse d'environ 25 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** BofA estime que les résultats du deuxième trimestre, attendus dans une semaine, seront un catalyseur pour l'action, ajoutant qu'elle s'attend à ce que SNOW surperforme à long terme grâce à la traction des produits

sur un marché de l'intelligence artificielle significativement plus important pour les logiciels de 155 milliards de dollars

** Les données positives sur les nuages soutiennent la thèse selon laquelle SNOW se trouve à un point d'inflexion pour améliorer les tendances de la demande, selon BofA

** La société de courtage dit avoir mené une enquête inaugurale auprès des clients de la société, dont les résultats montrent une accélération des dépenses soutenue par la dynamique des offres d'intelligence artificielle et de stockage de données

** La note moyenne des 51 analystes couvrant SNOW est "acheter" et la prévision médiane est de 235 $, en hausse par rapport aux 205 $ du 20 mai, selon les données de LSEG

** Jusqu'à la clôture de mardi, l'action a augmenté de 25 % depuis le début de l'année ** La société SNOW, basée à Bozeman, Montana, devrait publier ses résultats le mercredi 27 août, après la clôture des marchés

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/08/2025 à 15:29:23.

