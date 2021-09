Le FIR interpelle les entreprises du SBF 120 sur le climat

(NEWSManagers.com) - Le Forum pour l' investissement responsable (FIR) appelle à la généralisation de la pratique du Say on climate dans les entreprises du SBF 120 " pour créer les conditions d' un dialogue permanent entre investisseurs et entreprises sur les enjeux climatiques " .

Le Say on climate est un vote annuel consultatif en assemblée générale des actionnaires sur la base d' un rapport préparé par le conseil d' administration et relatif tant à la trajectoire déjà réalisée qu' à la partie prospective du document de performance extra-financière.

Le FIR a écrit un courrier en ce sens aux présidents des 120 premières capitalisations françaises et appelle à ce que, sans attendre une éventuelle obligation réglementaire, les entreprises soumettent dès 2022 des résolutions inspirées de ces principes.

Deux résolutions

Le forum recommande un vote annuel consultatif sur deux résolutions distinctes présentées par le conseil d' administration : l' une portant sur la stratégie climat de l' entreprise et l' autre sur la mise en œuvre de cette stratégie.

Afin d' assurer la comparabilité, l' efficacité et l' exigence du processus, les informations fournies par les entreprises et soumises à la délibération consultative de l' assemblée générale doivent reposer sur " une méthodologie robuste et ambitieuse " , visant à respecter les objectifs de l' Accord de Paris. Elles doivent notamment inclure une ambition contribuant à l' objectif mondial de neutralité carbone d' ici 2050 déclinée en objectifs quantitatifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre couvrant les scopes 1, 2 et les émissions du scope 3 les plus matérielles de l' entreprise. Les entreprises doivent se référer à des scénarios de réchauffement 1,5°c et expliquer les hypothèses retenues

En outre, le FIR souhaite que la rémunération des dirigeants intègre les objectifs de décarbonation jalonnés dans les critères de rémunération variable.