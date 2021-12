Le FIR adresse ses propositions aux candidats à la présidentielle

(NEWSManagers.com) - La finance responsable fera-t-elle son entrée dans les débats à l'élection présidentielle ? Le Forum pour l'Investissement Responsable (FIR) a transmis aux candidats son livre blanc pour des " transitions justes" et ses 22 propositions pour 2022. Pour le FIR, après le travail réalisé sur le reporting extra-financier, " il est temps de s'assurer que les acteurs financiers passent désormais à l'action " , déclare Alexis Masse, président du FIR. La finance responsable doit embrasser la transition énergétique mais aussi les enjeux de biodiversité ou d'inclusion sociale.

L'action politique sera sans doute nécessaire pour faire progresser les pratiques des acteurs financiers, en exerçant par exemple une influence sur les appels d'offres des investisseurs institutionnels. Le FIR propose " d'intégrer obligatoirement une structure de la rémunération alignée avec l'atteinte des impacts recherchés " , pour les appels d'offres de fonds d'impact. Pour les autres fonds, la rémunération des gérants devrait aussi " intégrer des objectifs environnementaux et/ou sociaux alignés avec la finalité de leur fonds " . Les investisseurs institutionnels publics sont appelés à lancer des appels d'offres réguliers (un par an) sur des " enjeux encore peu abordés par les acteurs financiers (biodiversité, économie circulaire, lutte contre les inégalités sociales, création d'emplois dans territoires en difficulté par exemple) " .

Le FIR n'attend plus des engagements individuels des investisseurs sur la décarbonation des portefeuilles ou des promesses et des ralliements à des coalitions, mais " des engagements de la Place de Paris " dans son ensemble. Le travail de coordination qui sera mené entre les acteurs et piloté par Yves Perrier, président d'Amundi, doit notamment répondre à cette question. Le futur président de la République sera aussi attendu sur la défense d'une souveraineté en matière de finance durable. Pour le FIR, il est nécessaire de protéger " une chaine de valeur complète (analyse extra-financière, fourniture de données, conseil en vote, structuration de produits, conseils méthodologiques, etc.) en France ou à défaut dans la zone euro " , rappelle Alexis Masse, alors que Américains montent en puissance en proposant leurs normes (Fondation IFRS) ou en rachetant des entreprises européennes comme Vigéo par Moody's ou Morningstar et le néerlandais Sustainalytics.

Faciliter le dépôt de résolution climat

Un " Say on climate " obligatoire est réclamé aux assemblées générales, ainsi que la simplification des dépôts de résolutions ESG, réalisable dès 100 actionnaires et en baissant par au moins deux le seuil de détention de parts sociales. La simplification des procédures liées au dépôt de résolutions est souhaitée. Comme aux États-Unis, le régulateur serait chargé d'arbitrer la recevabilité des résolutions proposées si l'entreprise s'oppose à leur inscription à l'ordre du jour.

Le Forum pour l'Investissement Responsable fait également des propositions sur l'épargne : renforcer et graduer le label ISR, en distinguant les produits répondant aux enjeux des articles 8 et 9 du règlement européen SFDR et en hiérarchisant les produits. Il propose qu'au moins 1% du patrimoine financier des Français soit investi directement dans des produits d'épargne solidaire (finançant l'accès à l'emploi, l'accès au logement, l'écologie6 …) d'ici à 2025 ou encore de réserver les avantages fiscaux des supports d'épargne aux produits financiers labellisés responsables ou répondant aux exigences de l'article 9.