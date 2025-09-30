Le financement de la haute technologie et les fusions-acquisitions en Israël progressent en 2025 malgré la poursuite de la guerre de Gaza

Les entreprises israéliennes de haute technologie ont levé 11,9 milliards de dollars au cours des trois premiers trimestres de 2025, le secteur technologique continuant à prospérer malgré la guerre de deux ans menée par Israël contre les militants du Hamas à Gaza.

Le financement a augmenté de 13% par rapport à la période allant de janvier à septembre 2024, a déclaré mardi l'organisation à but non lucratif Startup Nation Central. Elle a noté que le volume de financement, qui a été mené par les entreprises de cybersécurité, a augmenté malgré une baisse de 22% du nombre de transactions à 569.

Dans le même temps, les fusions et acquisitions ont atteint un record de 71 milliards de dollars jusqu'à présent en 2025, soit près de cinq fois plus qu'à la même période en 2024, et en grande partie grâce à l'acquisition par Alphabet GOOGL.O de la cyber-entreprise Wiz pour 32 milliards de dollars et à l'achat par Palo Alto Networks PANW.O de CyberArk CYBG.F pour 25 milliards de dollars.

Le secteur technologique est un moteur de l'économie israélienne, représentant environ 20 % du PIB, 15 % des emplois et plus de 50 % des exportations.

Au troisième trimestre, les entreprises technologiques israéliennes ont levé 2,4 milliards de dollars, soit une hausse de 9 % par rapport à la même période en 2024, mais une baisse de 50 % par rapport au deuxième trimestre. Le nombre d'opérations s'est réduit à 141, soit une baisse de 24 % par rapport au deuxième trimestre et de 38 % d'une année sur l'autre. Les fusions-acquisitions au cours du trimestre ont atteint près de 32 milliards de dollars en raison de l'opération Palo Alto-CyberArk.

"Le troisième trimestre 2025 a mis en évidence un marché en transition. Alors que le financement a ralenti et que les investisseurs sont devenus plus sélectifs, les fusions-acquisitions ont atteint des sommets historiques", a déclaré Avi Hasson, directeur général de Startup Nation Central.

"Les tours de table sont moins nombreux, mais de taille record, ce qui témoigne de la confiance dans les entreprises prêtes à se développer. Dans le même temps, les acheteurs internationaux font certains des paris les plus audacieux que nous ayons jamais vus sur la technologie israélienne, en particulier dans le domaine de la cybersécurité."