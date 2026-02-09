Le film Once Upon a Farm de Jennifer Garner fait un bond en avant après la première journée de vente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

9 février -

** Les actions de la société d'aliments biologiques pour enfants Once Upon a Farm OFRM.N , cofondée par l'actrice Jennifer Garner, ont augmenté de 3 % avant bourse à 24,70 $ après une forte entrée sur le marché de la Bourse de New York

** L'entreprise basée à Berkeley, en Californie, a terminé vendredi en hausse de 17 % à 21,05 $ après une introduction en bourse de 198 millions de dollars () au prix de 18 $, les introductions en bourse de produits de consommation montrant des signes de renouveau

** A la clôture du vendredi, OFRM avait une valeur de marché proche de 850 millions de dollars sur la base du nombre total d'actions en circulation indiqué dans le prospectus ()

** Parallèlement à l'optimisme croissant concernant les introductions en bourse axées sur la consommation (), le produit des nouvelles inscriptions aux États-Unis devrait quadrupler pour atteindre le chiffre record de 160 milliards de dollars cette année () alors que des noms prestigieux tels que SpaceX, OpenAI et Anthropic se rapprochent de leurs débuts en bourse