Le Fifth District Bancorp augmente après avoir dévoilé son programme de rachat d'actions

26 août - ** Les actions de la banque américaine Fifth District Bancorp FDSB.O augmentent de 3,7 % à 13,90 $

** FDSB a dévoilé lundi un programme de rachat d'actions sur pour un maximum de 555.947 actions, soit 10 % de ses actions en circulation

** Le rachat peut être effectué sur le marché libre, y compris au moyen d'un plan de transactions - FDSB

** FDSB a 5,6 millions d'actions en circulation, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action de FDSB a augmenté de 6,3 % depuis le début de l'année