 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 729,50
-1,62%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le Fifth District Bancorp augmente après avoir dévoilé son programme de rachat d'actions
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 19:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions de la banque américaine Fifth District Bancorp FDSB.O augmentent de 3,7 % à 13,90 $

** FDSB a dévoilé lundi un programme de rachat d'actions sur pour un maximum de 555.947 actions, soit 10 % de ses actions en circulation

** Le rachat peut être effectué sur le marché libre, y compris au moyen d'un plan de transactions - FDSB

** FDSB a 5,6 millions d'actions en circulation, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action de FDSB a augmenté de 6,3 % depuis le début de l'année

Dividendes
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank