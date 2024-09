Le FEI investit dans le fonds Logical Content Ventures

(AOF) - Logical Pictures Group, spécialisé dans le financement, la production et la distribution de contenus audiovisuels, annonce qu’il accueille le Fonds Européen d'Investissement (FEI) au sein de son fonds d’investissement Logical Content Ventures (LCV). Le FEI a signé définitivement fin juillet 2024 son engagement à investir entre 20 et 25 millions d'euros dans le fonds, qui financera chaque année une vingtaine de films et séries, avec des investissements allant de 500 000 à 3 millions d'euros par projet.

Ce partenariat avec le FEI renforce la légitimité de LCV et devrait lui permettre d'élargir sa base d'investisseurs aux institutions financières (mutuelles, assurances) ainsi qu'aux family offices et aux clients de gestionnaires de patrimoine.

Il vise à investir 100 millions d'euros d'ici 2028 et à constituer un catalogue de 100 à 120 titres sur 5 ans, avec une gestion rigoureuse des cycles de production et de distribution, ciblant un retour sur investissement attractif, estimé entre 12 % et 15 % de TRI net (Taux de rendement annuel).

Le Fonds européen d'investissement (FEI), filiale de la BEI (Banque européenne d'investissement) dédiée au financement des PME, possède notamment une activité de fonds de fonds la conduisant à investir dans des fonds de capital-risque et de capital investissement en Europe.