Le FBI a perquisitionné une société immobilière californienne liée à des prêts bancaires douteux

Le FBI a perquisitionné le mois dernier les bureaux d'une société d'investissement immobilier californienne, Continuum Analytics, qui est liée à des créances douteuses récemment révélées par Zions ZION.O et Western Alliance WAL.N , selon la correspondance juridique vue par Reuters.

Continuum Analytics est une filiale des fonds peu connus du Cantor Group qui, selon Zions et Western Alliance , n'ont pas remboursé environ 160 millions de dollars de prêts, ce qui a ébranlé les marchés déjà en alerte en raison des signes d'affaiblissement du crédit aux entreprises.

Le 11 septembre, des agents du FBI ont perquisitionné les bureaux de Continuum à Newport Beach, en Californie, a écrit le cabinet d'avocats Paul Hastings dans une lettre datée du 12 septembre et consultée par Reuters.

Les représentants de Continuum n'ont pas répondu aux courriels et aux appels téléphoniques visant à obtenir des commentaires. Le FBI est l'organe d'exécution du ministère de la justice. Les porte-parole des agences n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Un avocat de Cantor Group a déclaré que la société avait maintenu les conditions des prêts accordés à Zions et à Western Alliance et n'a pas commenté l'enquête du gouvernement.

Allen Matkins, un cabinet d'avocats qui représente d'autres entités liées à Continuum, a écrit dans une lettre du 2 octobre qu'il avait appris le 11 septembre que certains de ses clients faisaient l'objet de mandats de perquisition "dans le cadre d'une enquête criminelle en cours" et qu'un grand jury avait été convoqué dans cette affaire.

Les procureurs convoquent généralement un grand jury lorsqu'ils ont l'intention de recueillir davantage de preuves. Les lettres n'indiquaient pas quelle autorité pénale spécifique dirigeait l'affaire, ni sur quels comportements ou individus potentiels elle se concentrait.

Les enquêtes criminelles ne signifient pas nécessairement qu'un acte répréhensible a été commis, et nombre d'entre elles n'aboutissent pas à une inculpation.

Reuters rapporte pour la première fois les recherches et l'enquête du FBI. L'examen du gouvernement pourrait avoir des répercussions sur ce que les documents juridiques et les dossiers publics montrent : un réseau complexe d'investisseurs et de prêteurs liés aux transactions immobilières de Continuum, dont certains sont empêtrés dans des litiges civils.

Paul Hastings et Allen Matkins représentent des parties impliquées dans un litige immobilier complexe. Les lettres se rapportent à ces procédures. La lettre d'Allen Matkins a été divulguée devant un tribunal californien.

Interrogé par Reuters sur cette lettre, un avocat de Paul Hastings a déclaré que le cabinet "s'efforçait de démêler les multiples niveaux de fraude présumée", mais n'a pas donné plus de détails.

Allen Matkins n'a pas répondu aux appels et aux courriels sollicitant des commentaires.

INVESTISSEURS PASSIFS

Le 15 octobre, Zions a intenté un procès aux garants du fonds Cantor Group, Andrew Stupin et Gerald Marcil, entre autres, pour récupérer plus de 60 millions de dollars de prêts commerciaux et industriels douteux. Le lendemain, Western Alliance a signalé qu'elle avait poursuivi les deux hommes et un autre fonds Cantor en août pour récupérer près de 100 millions de dollars.

Dans les deux cas, il est allégué que des informations essentielles ont été présentées de manière erronée ou n'ont pas été divulguées, ce qui constitue une violation des conditions du prêt. Western Alliance allègue également une fraude de la part du fonds Cantor.

Continuum acquiert et gère des biens immobiliers en difficulté pour des groupes d'investisseurs, et ses principaux investisseurs comprennent Stupin et Marcil, selon une décision arbitrale de février relative au litige immobilier. Selon cette décision, Cantor "se compose uniquement" du propriétaire légal de Continuum, Deba Shyam, et partage les bureaux de Continuum. M. Shyam n'a pas répondu aux appels et aux courriels sollicitant un commentaire.

Cantor a respecté ses obligations contractuelles et a fait preuve de transparence avec ses prêteurs, tandis que les prêts ont fait l'objet d'audits et d'examens indépendants à plusieurs reprises au fil des ans, a déclaré l'avocat de Cantor, Brandon Tran, qui représente également Stupin et Marcil.

Les deux hommes sont des investisseurs passifs dans Cantor et n'ont joué aucun rôle opérationnel, a-t-il ajouté. Dans des documents juridiques, Cantor a contesté le fait que le prêt de Western Alliance soit en défaut de paiement.

Dans une déclaration, M. Marcil a indiqué qu'il avait investi dans plusieurs propriétés de Continuum. Il a nié avoir commis des actes répréhensibles et s'est dit victime.

Les porte-parole de Zions et de Western Alliance n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.