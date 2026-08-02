Le fabricant italien de câbles Prysmian serait en négociations avancées en vue d'acquérir Atkore, selon Bloomberg

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Le fabricant italien de câbles Prysmian

PRY.MI serait en phase avancée de négociations en vue d'acquérir le fabricant américain de produits électriques Atkore

ATKR.N , a rapporté dimanche Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Prysmian met actuellement la dernière main à une offre entièrement en numéraire sur Atkore, qui pourrait être annoncée dans les prochains jours, précise l'article.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Prysmian n'a pas souhaité faire de commentaire, tandis qu'Atkore n'a pas immédiatement répondu à une demande de réaction en dehors des heures de bureau.

Basée à Milan, Prysmian réalise environ 40 % de son chiffre d’affaires en Amérique du Nord, où un équilibre favorable entre l’offre et la demande a soutenu sa croissance.

Le mois dernier, Prysmian a signé un accord de fourniture à long terme de câbles à fibres optiques avec Molex, d’une valeur pouvant atteindre 5,5 milliards d’euros (6,35 milliards de dollars), alors que l’entreprise intensifie ses investissements pour tirer parti de la demande liée à l’intelligence artificielle émanant des centres de données.

Atkore, qui fabrique des produits électriques, de sécurité et d’infrastructure, fournit des solutions utilisées dans des projets de construction, d’énergie, de centres de données et de télécommunications à travers le monde.

(1 dollar = 0,8660 euro)