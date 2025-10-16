Le fabricant de yaourts Chobani lève 650 millions de dollars pour une valorisation de 20 milliards de dollars, selon le NYT DealBook

Le fabricant de yaourts Chobani a levé 650 millions de dollars lors de son dernier tour de table, ce qui valorise l'entreprise à 20 milliards de dollars, a rapporté le New York Times DealBook, citant des personnes familières avec le dossier.