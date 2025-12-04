Le fabricant de whisky Brown-Forman dépasse ses estimations de ventes pour le deuxième trimestre et maintient ses objectifs annuels

Le fabricant de Jack Daniel's, Brown-Forman BFb.N , a battu jeudi les estimations de Wall Street pour ses ventes trimestrielles et a maintenu ses prévisions annuelles, la société misant sur la demande pour ses whiskeys dans les marchés émergents pour compenser la faiblesse de la demande aux Etats-Unis.

La croissance régulière de son canal de vente au détail de voyage, ainsi que celle des marchés émergents clés tels que le Brésil et la Turquie, a permis d'atténuer une faiblesse persistante de la demande aux États-Unis et sur d'autres marchés développés.

Les actions de la société étaient en hausse d'environ 5 % dans les premiers échanges. Elles ont chuté de près de 21 % depuis le début de l'année.

Brown-Forman mise également sur son vaste programme de restructuration , annoncé au début de l'année, pour réduire les coûts et rationaliser ses activités.

Les ventes du deuxième trimestre ont chuté de 5 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,04 milliard de dollars, mais elles ont dépassé les estimations des analystes, qui étaient de 1,02 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Un coût de la vie plus élevé et l'incertitude macroéconomique aux États-Unis, découlant de la politique commerciale volatile de l'administration Trump, ont poussé les consommateurs à modérer leurs dépenses en produits discrétionnaires plus chers, tels que l'alcool haut de gamme.

Le boycott des produits fabriqués aux États-Unis au Canada, qui a retiré les principales marques de whisky des rayons dans le pays, a nui aux ventes de Brown-Forman au cours du premier semestre de l'exercice 2026, a déclaré la société.

La faible demande de Jack Daniel's Tennessee Whiskey sur des marchés clés tels que l'Allemagne et le Royaume-Uni a entraîné une baisse de 4% dans la région des marchés internationaux développés - qui représente près de 29% de ses ventes totales - au cours de la période de six mois terminée le 31 octobre.

"Nous continuons de prévoir que l'environnement opérationnel pour l'exercice 2026 sera difficile, avec une faible visibilité en raison de la volatilité macroéconomique et géopolitique, alors que nous sommes confrontés à des vents contraires liés à l'incertitude des consommateurs et à la baisse des ventes de barils usagés sans marque", a déclaré Brown-Forman dans un communiqué.

Le bénéfice net pour le trimestre rapporté a chuté de 13 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 224 millions de dollars.