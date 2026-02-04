Le fabricant de Wegovy, Novo Nordisk, prévient qu'une pression sans précédent sur les prix risque d'affecter les ventes

Novo prévoit une baisse des bénéfices et des ventes pouvant aller jusqu'à 13 % en 2026

Les analystes s'attendaient à une baisse moyenne de 2 %

Novo est en concurrence avec Eli Lilly sur le marché lucratif des médicaments contre l'obésité

Le marché est confronté à des pressions sur les prix et à une concurrence accrue

L'action Novo en baisse de 16 % à 1220 GMT

Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO ont chuté mercredi, faisant perdre près de 50 milliards de dollars de valeur au géant danois des médicaments contre l'obésité, qui a averti que les pressions sur les prix "sans précédent" entraîneraient une forte baisse des ventes et des bénéfices cette année.

Le fabricant de Wegovy, Novo, a choqué le marché mardi en fin de journée en annonçant une baisse potentielle des bénéfices et des ventes allant jusqu'à 13 % cette année, mettant fin à des années de gains à deux chiffres, alors que la volonté du président américain Donald Trump de réduire les coûts des médicaments intensifie la concurrence déjà féroce dans le secteur lucratif de l'amaigrissement.

"Nos prévisions pour 2026 reflètent une année de pression sans précédent sur les prix", a déclaré le directeur général Doustdar aux journalistes lors d'un appel, ajoutant qu'il espérait que l'impact "douloureux" serait un "investissement pour notre avenir".

La chute de 16 % de l'action, qui s'est étendue à d'autres fabricants de médicaments contre l'obésité a anéanti un début d'année prometteur pour Novo grâce aux fortes ventes de sa nouvelle pilule Wegovy et a accentué la pression sur Doustdar dans le cadre d'un important effort de redressement.

Novo a perdu du terrain par rapport à son rival américain Eli Lilly LLY.N , qui a pris de l'avance en termes de prescriptions aux États-Unis et qui a prévu un bénéfice pour 2026 supérieur aux estimations de Wall Street mercredi.

La pression aux États-Unis est due à une évolution plus importante que prévu vers les patients qui paient eux-mêmes et à la hausse des demandes de rabais de la part des assureurs, plus encore que par la politique de la "nation la plus favorisée" de l'administration Trump pour réduire les prix des médicaments, a déclaré le directeur financier Karsten Munk Knudsen lors d'un entretien avec Reuters.

Les ventes aux États-Unis devraient chuter dans les "dizaines", a déclaré Knudsen, signalant une baisse potentiellement plus forte que la prévision de l'entreprise d'une baisse globale des ventes de 5 % à 13 % cette année.

PERSONNE NE S'ATTENDAIT À UNE BAISSE À DEUX CHIFFRES

Novo a déclaré qu'il y avait désormais beaucoup plus d'entreprises cherchant à percer sur le marché des médicaments contre l'obésité et qu'elle ne pouvait pas promettre un retour aux "taux de croissance extraordinaires" de ces dernières années.

"Novo a fourni des prévisions choquantes pour 2026", a déclaré Markus Manns, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment, qui détient des actions de Novo et d'Eli Lilly.

"Personne n'avait prévu une baisse des bénéfices à deux chiffres."

Les ventes ont augmenté de 10 % l'année dernière et les analystes prévoyaient en moyenne une baisse de 2 % cette année, selon un sondage compilé par l'entreprise.

DES PRIX PLUS BAS, DES MENACES D'IMITATION

Novo vend des doses plus faibles de sa pilule quotidienne aux États-Unis au prix de 149 dollars par mois pour les patients qui paient eux-mêmes, ce prix passant à 199 dollars en avril. Lilly prévoit de plafonner les doses plus élevées de sa pilule contre l'obésité, si elle est approuvée, à 399 dollars par mois pour les acheteurs réguliers.

Les deux entreprises ont réduit les prix de leurs produits injectables pour les clients qui ne paient pas avec leur assurance maladie. Novo a commencé à vendre son injection Wegovy à 349 dollars par mois pour les clients qui paient en espèces en novembre.

Novo a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté et les ventes ajustées à taux de change constants chutent tous deux entre 5 % et 13 % cette année. Elle a mis en cause la baisse des prix réalisés, en particulier aux États-Unis, une concurrence féroce et l'expiration des brevets sur le semaglutide - le principe actif de ses médicaments Wegovy et Ozempic - sur certains marchés en dehors des États-Unis.

Elle est également confrontée au défi des médicaments copiés, 1,5 million d'Américains utilisant des versions composées de médicaments GLP-1 pour la perte de poids plutôt que des produits de marque.

Le directeur financier Knudsen a déclaré que Novo était "toujours frustré" par la poursuite de la "commercialisation de masse d'un produit non approuvé par la FDA" et a ajouté qu'il incombait à l'autorité de réglementation et aux responsables politiques américains de s'attaquer à ce problème. "Il est très difficile de prédire si et quand le vent tournera", a déclaré Munk, en faisant référence au marché des préparations magistrales.

LES NOUVELLES VENTES DE MÉDICAMENTS ORAUX DONNENT DE L'ESPOIR

Novo a déclaré que les prescriptions hebdomadaires de Wegovy par voie orale atteignaient environ 50 000 le 23 janvier, soit bien plus que les 20 000 par semaine selon les données de suivi du marché qui ne tiennent pas compte des ventes via des canaux de paiement en espèces tels que NovoCare et les services de télémédecine.

Manns, de l'Union Investment, a déclaré que les fortes ventes de pilules, avec des consommateurs apparemment prêts à payer de leur poche, offraient "une lueur d'espoir".

Knudsen a déclaré aux journalistes que jusqu'à présent, environ 90 % des ventes de comprimés de Wegovy aux États-Unis étaient payées comptant, ce qui contribuait à créer un nouveau canal de demande par le biais des partenaires de télésanté.

"Le rythme auquel les partenariats de télésanté nous aident est énorme", a-t-il déclaré.

Le lancement de Wegovy par Novo en juin 2021 a déclenché un boom de la demande de médicaments contre l'obésité et une croissance fulgurante pour l'entreprise danoise. En 2024, elle était la société cotée en bourse la plus précieuse d'Europe, avec une valeur de plus de 600 milliards de dollars. À la clôture du marché mardi, cette valeur s'élevait à 259 milliards de dollars. (1 $ = 0,8455 euro)