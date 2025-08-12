Le fabricant de vêtements de sport On Holding revoit à la hausse ses prévisions de ventes annuelles en raison d'une demande stimulée par la promotion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Neil J Kanatt

On Holding ONON.N a relevé ses prévisions de ventes annuelles mardi, l'accent mis sur la promotion de la marque ayant stimulé la demande pour ses vêtements et chaussures axés sur l'athlétisme.

La société suisse a repris des parts de marché aux États-Unis à ses rivaux, notamment Adidas ADSGn.DE et Nike

NKE.N , en essayant d'attirer des clients plus jeunes par le biais de collaborations très médiatisées et d'innovations de produits.

L'entreprise soutenue par Roger Federer, considérée comme une marque haut de gamme, a augmenté ses prix d'environ 10 dollars, principalement sur les produits axés sur le style de vie en juillet.

"Nous sommes très clairs: nous voulons être la marque la plus haut de gamme et, à ce titre, nous devrons également être à l'avant-garde en matière de prix sur la position haut de gamme", a déclaré le directeur général Martin Hoffmann.

"Mais aujourd'hui, pour le reste de l'année, nous n'avons pas besoin d'augmenter les prix", a-t-il ajouté.

On a lancé de nouveaux produits, notamment les chaussures Cloudsurfer Max, qui se vendent 180 dollars, ainsi que des partenariats avec l'actrice Zendaya et la musicienne FKA Twigs.

L'entreprise est confrontée à des droits de douane de 20 % sur les marchandises importées du Viêt Nam, une source clé de ses produits finis.

"Nous avons payé des droits de douane de 20 % sur la majorité de nos importations aux États-Unis, et maintenant, avec les derniers chiffres, ces droits de douane passent à 40 % pour le Vietnam", a déclaré Martin Hoffmann.

On prévoit pour l'année 2025 un chiffre d'affaires net d'au moins 2,91 milliards de francs suisses (3,60 milliards de dollars), par rapport aux prévisions précédentes d'au moins 2,86 milliards de francs suisses.

La société prévoit une marge de bénéfice annuel ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement comprise entre 17 % et 17,5 %, contre une prévision précédente de 16,5 % à 17,5 %.

Pour le deuxième trimestre clos le 30 juin, les ventes ont augmenté de 32 % pour atteindre 749,2 millions de francs suisses, dépassant les estimations de 705,3 millions de francs suisses, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes nettes du segment des chaussures ont augmenté de 29,9 %, tandis que les ventes de vêtements ont bondi de 75,5 % au cours du trimestre.

Cependant, On a affiché une perte ajustée par action de 0,09 CHF, contre un bénéfice estimé à 0,21 CHF, en raison d'un dollar plus faible.

(1 dollar = 0,8093 franc suisse)