Le fabricant de vêtements de sport Lululemon nomme Heidi O'Neill à sa tête, selon le WSJ

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Le fabricant de vêtements de sport Lululemon LULU.O a choisi Heidi O'Neill comme directrice générale, a rapporté le Wall Street Journal mercredi, chargeant l'ancienne dirigeante de Nike NKE.N d'enrayer la chute des ventes, de rafraîchir ses designs et de gérer les tensions actuelles entre son fondateur et le conseil d'administration.