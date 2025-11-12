 Aller au contenu principal
Le fabricant de VE Lucid en baisse après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 875 millions de dollars
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 12:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Lucid Group LCID.O ont baissé de 0,5 % à 16,90 $ avant la cloche après une levée de fonds pour le refinancement de la dette ** La société californienne LCID annonce tôt ce mercredi le prix d'un placement privé de 875 millions de dollars d'obligations convertibles à 7 % à 6 ans (CBs)

** La conversion initiale de 20,81 $ représente une prime de 22,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 16,99 $

** La LCID a l'intention d'utiliser le produit net pour racheter une partie de ses obligations convertibles à 1,25 % échéant en 2026 et à des fins générales ** Dans le cadre de l'offre, la filiale du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, Ayar Third Investment, a conclu des transactions à terme prépayées pour acheter environ 637 millions de dollars d'actions du LCID et prêter ces actions aux acheteurs des nouvelles obligations convertibles afin de faciliter la couverture

** LCID a une capitalisation boursière d'environ 5,5 milliards de dollars

** Les actions de LCID ont baissé de 1,1% mardi, soit une baisse de 44% depuis le début de l'année ** Sur les 14 analystes couvrant LCID, la recommandation est de 1 "acheter", 10 "conserver" et 3 "vendre" ou "vendre fortement"; le PT médian est de 20 $, selon les dernières données de LSEG

Véhicules électriques

Valeurs associées

LUCID GROUP
16,9900 USD NASDAQ -1,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

