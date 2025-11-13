 Aller au contenu principal
Le fabricant de vaccins BioNTech chute après un rapport indiquant que Pfizer vendrait sa participation dans l'entreprise
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 13:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions cotées en bourse du fabricant de vaccins BioNTech BNTX.O , 22UAy.DE chutent de 3,2 % à 108,14 $ avant la mise sur le marché

** Le rapport de Bloomberg indique que Pfizer cherche à vendre sa participation restante dans l'entreprise

** Le rapport indique que Pfizer PFE.N offre environ 4,55 millions d'ADR par le biais d'une transaction de bloc nocturne à 108 $ à 111,70 $ par action

** L'offre est assortie d'une décote de 3,3 % par rapport à la dernière clôture, selon Bloomberg

** Pfizer avait conclu un partenariat avec l'entreprise pour le vaccin COVID-19

** L'action BNTX a baissé de près de 2 % depuis le début de l'année

