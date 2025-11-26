Le fabricant de tracteurs Deere est confronté à des droits de douane plus élevés pour 2026 et à des bénéfices faibles

(Mise à jour des actions, ajout de l'impact tarifaire annuel au paragraphe 3, commentaire d'analyste au paragraphe 7) par Nathan Gomes et Nandan Mandayam

Deere & Co DE.N a annoncé mercredi un impact plus important des tarifs douaniers en 2026 et a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations en raison de marges plus faibles sur les gros tracteurs, ce qui a entraîné une baisse de 5% des actions du fabricant d'équipements agricoles.

Le directeur général John May a déclaré que les pressions sur les marges dues aux droits de douane continueraient à peser sur son unité de gros matériel agricole, bien qu'il s'attende à bénéficier de réductions de coûts et de la demande sur les marchés de la sylviculture et de la petite agriculture.

L'entreprise s'attend à un impact tarifaire avant impôts d'environ 1,2 milliard de dollars pour l'exercice 2026, contre près de 600 millions de dollars en 2025.

Les tarifs douaniers radicaux du président américain Donald Trump ont eu un impact sur les entreprises de tous les secteurs, en particulier sur les entreprises manufacturières et industrielles qui dépendent des matières premières importées.

La baisse des prix des récoltes et la hausse des coûts de production ont incité les agriculteurs à retarder les achats importants et à opter pour des locations ou des unités d'occasion pour les gros équipements agricoles, notamment les tracteurs et les moissonneuses-batteuses.

Deere a également envisagé de modifier sa production, d'augmenter ses prix et d'élargir son portefeuille d'équipements d'occasion afin de compenser la faiblesse de la demande.

Jonathan Sakraida, analyste chez CFRA Research, a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que Deere se rétablisse avant l'exercice 2027, ajoutant que la société avait eu du mal à compenser les effets des tarifs douaniers.

La société prévoit que son bénéfice net annuel pour l'exercice 2026 se situera entre 4,00 milliards de dollars et 4,75 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations des analystes de 5,33 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le fabricant de matériel agricole a enregistré un bénéfice net trimestriel de 1,06 milliard de dollars, soit 3,93 dollars par action, pour le trimestre, contre 1,24 milliard de dollars, soit 4,55 dollars par action, à la même période de l'année précédente.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice trimestriel de 3,85 dollars par action.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a augmenté de 11 % par rapport à l'année précédente pour atteindre environ 12,4 milliards de dollars, dépassant ainsi les estimations de 9,85 milliards de dollars.