Le fabricant de TASER, Axon, en hausse après avoir relevé son objectif de croissance pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
7 mai - ** L'action Axon Enterprise AXON.O a progressé de 9,7% jeudi, s'apprêtant à enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis fin février, après que la société spécialisée dans les dispositifs TASER et les logiciels ait revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel mercredi en fin de journée, misant sur une forte demande pour ses logiciels et ses dispositifs de sécurité ** AXON a déclaré s'attendre à une croissance de son chiffre d'affaires en 2026 comprise entre 30% et 32%, contre 27% à 30% précédemment
** Dernier cours: 423,44 $ contre un objectif de cours médian de 675 $, selon LSEG, qui recense 21 notations d'analystes: 7 “achat fort”, 13 “achat”, 1 “conserver”
** AXON a enregistré la plus forte hausse en pourcentage de l'indice S&P 500 Industrials .SPLRCI jeudi, alors que celui-ci reculait de 1,2% sur la séance
** Toutefois, depuis le début de l'année, l'action AXON a reculé d'environ 25%, contre une hausse d'environ 13% pour le SPLRCI et de 1% pour l'indice S&P 500 Aerospace and Defense
.SPLRCAERO
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