Le fabricant de semi-conducteurs Diodes recule en raison d'un projet d'émission d'obligations convertibles

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13 août - ** Les actions de Diodes ( DIOD.O ), fabricant de composants semi-conducteurs, ont reculé de 5,6 % jeudi, à 101,08 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds ** La société basée à Plano, au Texas, a annoncé tôt jeudi qu’elle procédait à une émission privée d’obligations convertibles d’un montant de 325 millions de dollars, arrivant à échéance le 15 août 2031 .

** La société a l’intention d’utiliser une partie du produit net pour financer des opérations de « capped call » et jusqu’à 35 millions de dollars pour racheter ses propres actions afin de limiter une éventuelle dilution

** Elle prévoit d’utiliser le reste à des fins générales, notamment pour d’éventuelles acquisitions

** La société affiche actuellement une capitalisation boursière d'environ 4,7 milliards de dollars ** Le 5 août, DIOD a annoncé que son chiffre d’affaires du deuxième trimestre avait progressé de 22 % en glissement annuel pour atteindre 445,5 millions de dollars, avec un BPA ajusté de 70 cents contre un bénéfice de 32 cents un an plus tôt, grâce à l’expansion de son offre de contenus dans les applications automobiles, industrielles et liées aux serveurs d’IA

** Malgré ce recul, l’action a progressé d’environ 23 % en août et a pratiquement doublé depuis le début de l’année

** Trois analystes couvrent le titre, avec une répartition des recommandations comme suit: 1 “achat fort”, 1 “achat” et 1 “vente”; deux objectifs de cours sont avancés, à 133 et 192 dollars, selon les données de LSEG