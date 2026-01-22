Le fabricant de sauce Cholula McCormick prévoit un bénéfice inférieur aux estimations pour l'exercice 2026

Le fabricant de sauces piquantes McCormick MKC.N a prévu jeudi un bénéfice pour l'exercice 2026 inférieur aux estimations des analystes, pénalisé par une faible demande pour ses épices et condiments en raison de dépenses de consommation sous pression et d'une forte concurrence.

La société s'attend à ce que le bénéfice annuel ajusté augmente dans une fourchette de 2 % à 5 %, en dessous des estimations des analystes qui tablaient sur une hausse d'environ 7 %.