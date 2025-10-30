Le fabricant de satellites EnduroSat obtient un financement de 104 millions de dollars de Google Ventures et d'autres investisseurs

EnduroSat s'agrandit avec un nouveau centre spatial en Bulgarie

L'entreprise compte 350 clients dans le monde, dont 100 aux États-Unis

Les satellites de l'entreprise sont assemblés en quelques heures grâce à une conception simplifiée

EnduroSat a annoncé jeudi avoir levé 104 millions de dollars auprès d'investisseurs, Google Ventures et le Fonds du Conseil européen de l'investissement, alors que l'entreprise bulgare augmente la production de ses satellites de petite et moyenne taille.

Les fabricants de satellites compacts tels qu'EnduroSat voient leur demande augmenter car les gouvernements et les entreprises recherchent des communications sécurisées et des réseaux d'observation de la Terre sans le coût et la complexité des méga-constellations telles que Starlink de SpaceX ou Kuiper d'Amazon ( AMZN.O ).

EnduroSat fabrique des satellites comme des blocs de construction avec une conception simple et modulaire, ce qui, selon l'entreprise, lui permet de les assembler et de les tester en quelques heures au lieu de plusieurs mois, et à des coûts bien inférieurs à ceux de ses rivaux.

Le dernier tour de table, mené par Riot Ventures, a également vu la participation de Shrug Capital et Lux Capital. L'entreprise n'a pas divulgué l'évaluation à laquelle elle a levé des fonds.

Le nouveau financement coïncide avec le lancement d'un centre spatial de 188 340 pieds carrés en Bulgarie, qui vise à construire jusqu'à deux satellites par jour, chacun pesant de 200 à 500 kilogrammes.

Cette nouvelle levée de fonds est également la deuxième pour EnduroSat cette année. En mai, EnduroSat a levé 43 millions d'euros (50,15 millions de dollars) lors d'un tour de table mené par le Founders Fund de Peter Thiel.

On assiste à une vague d'investissements dans les entreprises spatiales au niveau mondial, les investisseurs misant sur la connectivité par satellite, les services de lancement et l'infrastructure en orbite pour étayer les communications et les capacités de défense de la prochaine génération.

Fondée il y a plus de dix ans, EnduroSat a plus de 3 000 modules en orbite et emploie 230 personnes réparties sur six sites. Elle compte 350 clients dans le monde, dont 100 aux États-Unis, où elle s'est récemment développée.

(1 dollar = 0,8575 euro)