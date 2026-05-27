Le fabricant de puces X-FAB s'envole dans le sillage d'une reprise tirée par le commerce de détail, alors que l'engouement pour les puces s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ozan Ergenay et Danilo Masoni

Les actions du fabricant européen de puces X-FAB XFAB.PA ont bondi de 76 % mercredi, portées par des achats de particuliers amplifiés par une publication virale sur les réseaux sociaux, dernier signe en date de l'engouement pour le secteur des puces. Aucune nouvelle spécifique n'expliquait clairement cette flambée, mais les traders ont cité une publication sur la plateforme X, sous le pseudonymeSerenity, qui mettait en avant X-FAB comme une « idée d'investissement à long terme intéressante » liée à la photonique et aux semi-conducteurs de puissance.

« Le titre est en train d’être mis en avant sur X », a déclaré Stéphane Ekolo, stratège en actions chez TFS Derivatives à Londres.

X-FAB n'était pas immédiatement disponible pour commenter. Ce même compte, également connu sous le nom de @aleabitoreddit, avait déjà été associé à la forte hausse du cours de l'action de la société britannique de matériel informatique Raspberry Pi RPI.L en février. Depuis lors, le nombre de ses abonnés est passé d'environ 58 000 à plus de 411 000.

Les flux des investisseurs particuliers semblaient dominer l'activité, X-FAB figurant parmi les actions les plus négociées sur la plateforme allemande Tradegate, se classant deuxième derrière le fabricant américain de puces Micron Technology

MU.O et devant l'allemand Infineon IFXGn.DE .

Cotée à Paris, X-FAB a vu ses gains s'amenuiser après avoir brièvement atteint une capitalisation boursière d'environ 2,06 milliards d'euros (2,4 milliards de dollars), soit environ trois fois sa valeur au début de l'année 2026. À 11h27 GMT, le titre affichait une hausse de 35 %. Cette flambée s'inscrit dans le contexte d'une forte reprise générale des valeurs du secteur des semi-conducteurs, alimentée par les anticipations selon lesquelles l'IA stimulera une demande soutenue.

SK Hynix 000660.KS a dépassé pour la première fois mercredi la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, rejoignant ainsi ses concurrents dans le secteur des puces mémoire, Samsung Electronics 005930.KS et Micron.

(1 dollar = 0,8593 euro)